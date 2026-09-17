Неопалимая Купина и Вавилов день 17 сентября: главные запреты, приметы и традиции дня

Почему 17 сентября нельзя печь блины, ходить в гости и давать в долг.В четверг, 17 сентября 2026 года, православная церковь отмечает двойной праздник: день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" и день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, пострадавшего за веру в III веке вместе со своими юными учениками.