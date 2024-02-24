В Сочи полиция ищет водителя , который за рулем иномарки насмерть сбил женщину и скрылся

В Сочи полиция ищет водителя , который за рулем иномарки насмерть сбил женщину и скрылсяНакануне вечером в Сочи, в микрорайоне Мацеста, на улице Чекменева неизвестный водитель на неустановленном пока автомобиле, сбил пенсионерку и поспешил скрыться.