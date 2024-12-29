Смехотерапия
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Смехотерапия

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Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост

Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост

  Иногда кажется, что комментаторы в сети — настоящие мастера импровизации! Среди них найдутся и каламбуры, и шутки, которые заставляют задуматься, а порой — самые безумные и смешные рассуждения, которые просто невозможно пропустить.

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Вадим Скоробогатов
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