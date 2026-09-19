Samsung наконец-то увеличит батарею своего флагмана — Galaxy S27 Ultra сертифицирован с батареей емкостью 5534 мАч

В маркетинговых материалах емкостью элемента питания скорее всего будет преподносится как 5700 мАч Китайский регулятор 3C ранее раскрыл мощность зарядки будущих флагманов Samsung — Galaxy S27 Ultra (каталожный номер EB-958DBY) и Galaxy S27 Pro (EB-BS957CBY), а сейчас на сайте 3C раскрыта емкость батарей этих моделей.