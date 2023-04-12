Слово и дело

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Шукшина предложила новый закон для защиты русской культуры

Шукшина предложила новый закон для защиты русской культуры

Актриса Мария Шукшина уверена, что для поддержки русской культуры нужен закон. По словам артистки, чиновникам не достаточно указа президента Путина.

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