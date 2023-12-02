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Журналист L&apos;Equipe Леклер: Головину будет сложно перейти в топ-клуб

Журналист L&apos;Equipe Леклер: Головину будет сложно перейти в топ-клуб

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер считает, что футболисту "Монако" Александру Головину будет сложно перейти в топ-клуб Англии, Испании, Германии или Италии, передает "Спорт-Экспресс".

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