Dara выпустила песню "113": посвящается всем сердцам, которым знакома боль любви

Dara готова к покорению чартов в песней "113". "113" - это история болезненного расставания и посвящается всем сердцам, которые знают, как больно любить", - написала певица в социальной сети, сообщает Noi.
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