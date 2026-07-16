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Культуромания

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Бурятский ансамбль «Лотос» победил на международном фестивале в Китае

Бурятский ансамбль «Лотос» победил на международном фестивале в Китае

Народный ансамбль восточного танца «Лотос» бурятского республиканского центра народного творчества завоевал Гран-при Международного фестиваля «МатРёшка», который прошел в городе Бэйдайхэ (Китай), сообщает Минкультуры Бурятии.

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