Бурятский ансамбль «Лотос» победил на международном фестивале в Китае

Народный ансамбль восточного танца «Лотос» бурятского республиканского центра народного творчества завоевал Гран-при Международного фестиваля «МатРёшка», который прошел в городе Бэйдайхэ (Китай), сообщает Минкультуры Бурятии.
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