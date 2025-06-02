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Момент уничтожения беспилотника над Липецкой областью попал на видео

Момент уничтожения беспилотника над Липецкой областью попал на видео

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецком. Их публикует Mash в Telegram-канале.

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