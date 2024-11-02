В Иркутской области полицейские провели профориентационный квест «Готовность к профессии» для студентов и школьников

Впервые на базе колледжа Байкальского университета состоялся образовательный конкурс юридической направленности под названием «Готовность к профессии», организованный сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области.
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