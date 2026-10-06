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Царьград

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Прокуратура нашла долги по зарплате на агропредприятии в Кормянском районе

Прокуратура нашла долги по зарплате на агропредприятии в Кормянском районе

Прокуратура Кормянского района выявила на сельхозпредприятии массовые задержки отпускных и окончательного расчета при увольнении: из 56 ушедших в отпуск вовремя деньги получили лишь восемь работников.

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