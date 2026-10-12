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Царьград

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Снег в Москве в 2024 году выпадет позже обычного — прогноз Леуса

Снег в Москве в 2024 году выпадет позже обычного — прогноз Леуса

Первый снег и временный снежный покров в Москве и соседних регионах в этом году ожидаются позже средних многолетних сроков — 18 октября и 3 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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