Критики оценили «умный» детектив The Rise of the Golden Idol — игра уже вышла и доступна в российском SteamИздательство PlayStack и разработчики из латвийской Color Gray Games сообщили о выпуске своего нелинейного детективного приключения The Rise of the Golden Idol.
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