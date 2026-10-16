За двое суток в пункте пропуска «Брест» изъяли у двух граждан России в общей сложности 108 таблеток «Трамадола», 570 блистеров «Морфина» и 14 блистеров «Золпидема», которые они пытались ввезти из Польши.
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