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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Иберия 1999» против «Ларна», «Ференцварош» примет «Гурник Забже» в среду, «Бенфика» сыграет с «Хартс» в четверг

На этой неделе пройдут матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы . Во вторник « Ларн » встретится с «Иберией 1999», « Эгнатия » сыграет с « Шэмрок Роверс ».

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