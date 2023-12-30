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Не Ивлеева. Нас обманули. Кто на самом деле организовал "голую вечеринку"

Не Ивлеева. Нас обманули. Кто на самом деле организовал "голую вечеринку"

Только что Ивлеева в своем 21-минутном ролике полных рыданий всхлипывала: "Я нахожусь сегодня в том положении, когда вынуждена в одиночку справляться с трудностями, а трудности, честно говоря, таких масштабов, что я не знаю как их решать.

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