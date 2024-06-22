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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят»

«Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.

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