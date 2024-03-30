Для многих людей, лишенных социальной культуры, их собственные привычки кажутся вполне нормальными, а поведение естественным.
Психологи назвали три признака невоспитанного человека, которые сразу бросаются в глаза
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Модест
Большинству невоспитанных людей достаточно просто понять, что они казлы ванючии, которые в конце концов когда-нибудь столкнутся с ещё более ванючими казлами, и они им обломают рога. Нормальные воспитанные люди с этой плесенью связываться не станут, тем более перевоспитывать.
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14 час.
АЦ
Алексей Цветков
Что-то в "консерватории", то бишь в системе среднего школьного и детсадовского воспитания надо менять т.к. как правило, невоспитанность следствие поведения родителей, а школа воспитанием не занимается к сожалению.
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6 час.
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