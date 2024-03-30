TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Цветков
    Что-то в "консерватории", то бишь в системе среднего школьного и детсадовского воспитания надо менять т.к. как правил...Психологи назвали...
  • Леонид Руси
    Надо лука головку прокручивать на мясорубке и делать салат с другими ингридиентами. И так каждый день. Лук хороший жи...Делаем узкие джин...
  • Игорь Петров
    Это дом Незнайки..На Луне обнаружил...

Психологи назвали три признака невоспитанного человека, которые сразу бросаются в глаза

Психологи назвали три признака невоспитанного человека, которые сразу бросаются в глаза

Для многих людей, лишенных социальной культуры, их собственные привычки кажутся вполне нормальными, а поведение естественным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Большинству невоспитанных людей достаточно просто понять, что они казлы ванючии, которые в конце концов когда-нибудь столкнутся с ещё более ванючими казлами, и они им обломают рога. Нормальные воспитанные люди с этой плесенью связываться не станут, тем более перевоспитывать.
Ответить
14 час.
АЦ
Алексей Цветков
Что-то в &quot;консерватории&quot;, то бишь в системе среднего школьного и детсадовского воспитания надо менять т.к. как правило, невоспитанность следствие поведения родителей,  а школа воспитанием не занимается к сожалению.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх