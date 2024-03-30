Психологи назвали три признака невоспитанного человека, которые сразу бросаются в глаза

Модест

Большинству невоспитанных людей достаточно просто понять, что они казлы ванючии, которые в конце концов когда-нибудь столкнутся с ещё более ванючими казлами, и они им обломают рога. Нормальные воспитанные люди с этой плесенью связываться не станут, тем более перевоспитывать.