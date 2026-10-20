Фото: "Татар-Информ" Международный олимпийский комитет (МОК) теперь требует от стран Евросоюза письменных юридически обязывающих гарантий допуска всех спортсменов для проведения соревнований.
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