Новые рубежи и новые открытия: что ждет россиян на следующей неделе

На ближайшую неделю перспективы в зоне СВО связаны с продолжением ударов по ближним и дальним тылам противника, считают эксперты Следующая неделя для России пройдет на пересечении технологической, региональной и военной повестки.
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