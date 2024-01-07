Патриарх Кирилл: нельзя отвергать людей, вернувшихся с чувством покаяния

Россия не должна отвергать людей, которые уехали из страны, но потом поняли, что совершили ошибку. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».
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