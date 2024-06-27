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Военное обозрение

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Глава МВД РФ призвал ООН дать должную оценку ракетным ударам ВСУ по Севастополю

Глава МВД РФ призвал ООН дать должную оценку ракетным ударам ВСУ по Севастополю

Соответствующее заявление глава МВД РФ сделал на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

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