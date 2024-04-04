Касаткина пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне

Дарья Касаткина обыграла Эшли Крюгер и вышла в третий круг грунтового турнира в США. В ночь на 4 апреля в Чарльстоне прошел матч второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с Эшли Крюгер.