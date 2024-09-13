«Диасофт» выплатит дивиденды за 1 квартал в размере 45 рублей на акцию

Акционеры «Диасофта» по итогам внеочередного собрания, которое состоялось 11 сентября, утвердили выплату дивидендов за 1 фискальный квартал 2024 года (завершившийся в июне) в размере 45 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из раскрытия информации компании.