Стилист Кувватов объяснил, как справиться с повышенной жирностью волос

Особенно в осенний и зимний период Повышенная жирность волос в холодный период — распространенная проблема, но с ней можно успешно бороться, сказал радио Sputnik мастер международного класса, колорист, основатель Академии «СИСТЕМА АКСИОМ» Александр Кувватов.
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