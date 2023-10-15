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Новости УрФО

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Пасхальная седмица 2024: светлые дни радости и любви

Пасхальная седмица 2024: светлые дни радости и любви

Пасхальная седмица 2024: точные даты начала и конца светлой недели – что делать каждый день до Антипасхи Пасхальная седмица — это первые семь дней после Пасхи, которые являются одними из самых важных и радостных в году для православных христиан.

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