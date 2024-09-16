17 сентября в соборе святого благоверного князя Александра Невского женского монастыря Святых Жен-Мироносиц состоится встреча ковчега с частицей честных мощей преподобной Евфросинии Московской17 сентября 2024 года в 21:00 в соборе святого благоверного князя Александра Невского на территории женского монастыря Святых Жен-Мироносиц г.