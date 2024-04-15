Кадры затопления Коммунального моста в Томске

Известия В Томске из-за паводка топит Коммунальный мост, проходящий через реку Томь. Глава Томского района Вячеслав Черноус 15 апреля сообщил, что в районе от паводков пострадали 138 частных домов, эвакуировано 84 жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии