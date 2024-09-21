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Защита Сергея Фургала обжалует решение кассационного суда в Верховном суде РФ

Защита Сергея Фургала обжалует решение кассационного суда в Верховном суде РФ

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года колонии строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения, намерены оспорить решение кассационного суда в Верховном суде РФ.

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