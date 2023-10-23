«Кампус моей мечты»: видеоролик из Кузбасса победил в международном конкурсе

Видеоролик иностранных студентов лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России стал победителем Премии EEUA (Ассоциации восточно-европейских университетов).
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