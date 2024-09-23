БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Белоусов задаёт новый тренд чисток. В армии взялись за "ремонтную мафию"

Белоусов задаёт новый тренд чисток. В армии взялись за "ремонтную мафию"

sam88 В армии взялись за действовавшую много лет "ремонтную мафию". Эти люди десятилетиями наживались на госконтрактах.

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Комментарии
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Виктор Мальцев
почему у уже арестованных мягкие приговоры? почему не арестовывают их имущество? почему не раскрывают полностью пирамиду хищения?
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16 час.
ВМ
Виктор Мальцев
почему не выявлены виновные по курской области , почему не поднят вопрос о депутатах ... имеющих двойное гражданство?
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Очень много почему, но, думаю, мы не дождемся ответов. Это за хищение в магазине или палатке сроки дают и по ТВ показывают…
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16 час.

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