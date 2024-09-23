Белоусов задаёт новый тренд чисток. В армии взялись за "ремонтную мафию"

Виктор Мальцев почему у уже арестованных мягкие приговоры? почему не арестовывают их имущество? почему не раскрывают полностью пирамиду хищения?

ВМ Виктор Мальцев почему не выявлены виновные по курской области , почему не поднят вопрос о депутатах ... имеющих двойное гражданство?