Бьорндален отреагировал на побитие Йоханнесом Бе его рекорда

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на то, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил его рекорд по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ).
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