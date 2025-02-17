Бьорндален отреагировал на побитие Йоханнесом Бе его рекорда

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на то, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил его рекорд по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ).