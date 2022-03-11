Фаниль Рафиков дал прогноз на бой Асу Алмабаева в Brave: «Он создал все причины, чтобы выиграть»

Казахстанский боец Асу Алмабаев (14-2) проведет поединок на турнире Brave CF 57. Cоперником казахстанского бойца станет Имран Магарамов (4-0), представляющий Азербайджан.

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