Крымчанин получил 9 лет тюрьмы за 1,5 грамма марихуаны

По данным суда, житель Сакского района продал своему знакомому 1,5 грамма каннабиса. Фото: Михаил ГладчукПри задержании осужденного правоохранительными органами было обнаружено еще около 8 граммов каннабиса, упакованных в 9 полимерных пакетов с замками, которые он готовил для продажи наркозависимым.
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