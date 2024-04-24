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Крымское информационное агентство

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Крымчанин получил 9 лет тюрьмы за 1,5 грамма марихуаны

Крымчанин получил 9 лет тюрьмы за 1,5 грамма марихуаны

По данным суда, житель Сакского района продал своему знакомому 1,5 грамма каннабиса. Фото: Михаил ГладчукПри задержании осужденного правоохранительными органами было обнаружено еще около 8 граммов каннабиса, упакованных в 9 полимерных пакетов с замками, которые он готовил для продажи наркозависимым.

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