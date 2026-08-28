iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Cloudflare освободила 100 ТБ оперативной памяти простой оптимизацией кода

Cloudflare освободила 100 ТБ оперативной памяти простой оптимизацией кода

Компания радикально оптимизировала 1.1.1.1 Cloudflare освободила около 100 ТБ оперативной памяти на своей глобальной серверной инфраструктуре, не заменив ни одной планки ОЗУ и не перенастроив физическое оборудование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии