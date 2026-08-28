Cloudflare освободила 100 ТБ оперативной памяти простой оптимизацией кода

Компания радикально оптимизировала 1.1.1.1 Cloudflare освободила около 100 ТБ оперативной памяти на своей глобальной серверной инфраструктуре, не заменив ни одной планки ОЗУ и не перенастроив физическое оборудование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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