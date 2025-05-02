Марин Ле Пен призвала сделать всё, чтобы вернуть демократию в дом каждого

Надежда на участие в президентских выборах 2027 года сохранилась, несмотря на лишение права избираться, заявила Марин Ле Пен, одна из политических лидеров партии «Национальное объединение» (RN), 1 мая пишет французская газета Sud Ouest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии