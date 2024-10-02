Мужчина из Костромы потерял 144 000 рублей при оформлении кредита

Разбираем отзыв на Банки.ру и даем подробную инструкцию, что делать в таких случаяхФактИнтерактивСписок дополнительных услуг, которые настойчиво предлагают менеджеры, манипулируя информацией Сервис Описание Каско Обязательная услуга при автокредите.
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