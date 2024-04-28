В ЯНАО из аварийных домов расселили 43,9 тысячи человек

Работу Ямала по расселению аварийных домов отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Округ вошел в пятерку регионов-лидеров по этому направлению, сообщается на официальной странице ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте».
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