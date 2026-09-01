Курганская генерирующая компания: 247 домов без горячей воды

К 1 сентября в Кургане 247 домов остаются без горячей воды из-за ремонтов и неподготовленности управляющих компаний, сообщает Курганская генерирующая компания.
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