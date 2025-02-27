СК РФ защитит девочку, которую хотели насильно выдать замуж

Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке выдать девочку замуж в Екатеринбурге Сотрудники правоохранительных органов намерены возбудить уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девочку в Екатеринбурге.
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