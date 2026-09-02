Эрдоган заявил, что и он, и Путин желают урегулирования конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что и он, и глава российского государства Владимир Путин рассчитывают на мирное решение конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин поздравил р...
- SI PNAS: правое полу...
- В пекарне "Машень...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым