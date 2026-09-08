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Царьград

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МИД РФ: Норвегия должна вернуть русское судно после задержки

МИД РФ: Норвегия должна вернуть русское судно после задержки

Норвежские власти арестовали русское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене 2 сентября 2026 года. Профессор Александр Пилясов выразил надежду, что судно вернут после проволочек.

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