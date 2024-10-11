Здравствуй, мир библиотеки

Все мы знаем, что книги играют огромную роль в становлении каждого человека. Книга открывает перед ребенком мир человеческих чувств, радостей и страданий, мыслей, поступков, характеров, воспитывает человечность и формирует нравственные качества личности, духовный мир.
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