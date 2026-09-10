Энергетики «Россети Центр и Приволжье» обеспечили освещение автодорог в Кировской области

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Кировэнерго» завершили работы по устройству наружного освещения вдоль шоссейных дорог в Котельничском районе Кировской области.
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