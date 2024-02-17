«Самый гуманный суд в мире!»: Два изверга, снявшие скальп с молодого пацана, получили по 3,5 года зоны! За краденную шоколадку столько дают...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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T
Teodor
Почему Закон выглядит, как насмешка, он и есть игрушка- насмешка в руках которых &quot;Закон&quot;. Вот только Народу Страны от этих Законов совсем не смешно.
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2 час.
В К
Сука, надо с судьи этого снять скальп и отрезать яйца!!!
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36 мин.
Анатолий Рябенко
Прокуроры участвующие в этом судилище виноваты в большей степени чем судьи, на которых всё валят, от них зависит итог суда. Прокурору и следователю нужно сделать кастрации и скальпы.
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25 мин.

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