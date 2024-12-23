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Картина дня. Финансы

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Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что президента Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности, если она назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.

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Комментарии
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ТА
Татьяна Антонова
молодец Кобахидзе!
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9 час.

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