Оксана Самойлова показала фигуру после похудения

Политика как она есть

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).