Маск объяснил, почему живет в трейлере

Предприниматель Илон Маск заявил, что сейчас живет в трейлере Airstream — американском алюминиевом доме-прицепе — в Мемфисе, штат Теннесси, рядом со строящимся комплексом xAI (ИИ-подразделение корпорации SpaceX).
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