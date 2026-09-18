Киселева и других кандидатов исключили из выборов за символику

Александр Куделькин, Шана Огней, Владимир Севостьянов, Владимир Собянин и Константин Киселев исключены из выборов в заксобрание и Госдуму вследствие административных наказаний за экстремистскую символику в соцсетях.
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