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Молдавский политик: газ для Гагаузии дешевле благодаря компенсации бизнесменов

Молдавский политик: газ для Гагаузии дешевле благодаря компенсации бизнесменов

РИАМО - 26 ноя. Молдавский политик и предприниматель Илан Шор отметил, что поставки газа по сниженной стоимости в ряд регионов страны могут произойти после того, как их компенсируют бизнесмены из Турции, сообщает «Лента.

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